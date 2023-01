Six Rochelais retenus pour le Tournoi des Six Nations

Six joueurs du Stade Rochelais pour préparer le prochain Tournoi des Six Nations. La liste des 42 joueurs retenus par Fabien Galthié a été publiée mardi 17 janvier en fin de journée. Les troisièmes lignes Grégory Alldritt et Paul Boudehent , le deuxième ligne Thomas Lavault y figurent, avec le pilier droit Uini Atonio , le pilier gauche Reda Wardi , et l'ouvreur Antoine Hastoy .

Le Stade Rochelais se félicite sur les réseaux sociaux.

Les Bleus démarreront leur préparation à Capbreton le 22 Janvier, avec un premier match à Rome contre l'Italie le 5 février !