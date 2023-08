Sofiane Guitoune annonce la fin de sa carrière à l’issue de la saison

Sofiane Guitoune va dire stop. Le trois-quart centre du Stade Toulousain s’apprête à disputer la dernière saison de sa carrière.

"Toutes les bonnes choses ont une fin"

"C'est quelque chose que j'avais mûrement réfléchi. On en avait déjà parlé avec le staff. Je n'avais pas envie de faire des +1 et de partir ailleurs en Pro D2 ou en bas de tableau. Je vis un rêve en jouant au Stade Toulousain. Je me sens encore bien physiquement, mais je n'ai pas envie de faire la saison de trop. Toutes les bonnes choses ont une fin, c'est un peu difficile, mais ça fait partie de la vie", explique Sofiane Guitoune.

Une riche carrière

Sofiane Guitoune a notamment participé aux Coupe du Monde 2015 et 2019 avec le XV de France. Il a également participé aux Jeux olympiques de 2016. À Albi, Agen ou Bordeaux, il aura brillé avant de débarquer à Toulouse. Une carrière mouvementée à cause de blessures, mais finalement un palmarès bien rempli. Avec le Stade Toulousain, le natif de Vierzon a remporté trois boucliers de Brennus et une Champions Cup en 2021.