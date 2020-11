Solliès-Pont pleure Christophe Dominici

Après la mort brutale de Christophe Dominici ce mardi 24 novembre, l'émotion est forte à Solliès-Pont, commune du Var d'où il est originaire et où il a commencé à jouer au rugby. Un registre de condoléances est à la disposition des habitants sur la place principale de Solliès-Pont.

Un registre de condoléances et des photos de Christophe Dominici sur la place principale de Solliès-Pont ce mercredi 25 novembre.

Dans les allées du marché de Solliès-Pont (Var), on ne parle que de lui, que de sa disparition brutale : Christophe Dominici, "l'enfant du pays", "ce bon gamin" disparu brutalement mardi 24 novembre près de Paris. Dès l'installation, mercredi matin, d'un registre de condoléances sur la place principale, les Solliès-Pontois se pressent pour rendre hommage au rugbyman décédé à l'âge de 48 ans.

André Viard est un des premiers à laisser un message de soutien à la famille de Christophe Dominici. "Dédé", comme tout le monde l'appelle à Solliès-Pont, est un ami de l'international français : "Je l'ai vu il y a un ou deux mois lors d'un de ses passages à Solliès". Les deux hommes se sont rencontrés à l'adolescence... sur un terrain de rugby : "J'ai joué avec lui quand au Rugby Club Solliesien. Quand il est arrivé dans l'équipe, après avoir quitté le football, j'étais même chargé de le "surveiller" ! Il était fougueux et avait tendance à chercher nos adversaires. Mais il était surtout très bon et _c'est lui qui, déjà à l'époque, nous faisait gagner les matchs_" se rappelle avec beaucoup d'émotion cet ancien deuxième ligne qui a également travaillé dans le bar que Christophe Dominici avait acheté, il y a quelques années, dans le centre-ville de cette commune de 10.000 habitants.

Une famille durement éprouvée

Maggy, ancienne dirigeante du club de rugby de Solliès-Pont, ne peut retenir ses larmes : "Je l'ai connu bébé. C'était un brave petit. J'ai beaucoup de peine. Hier (mardi), j'ai reçu des appels téléphoniques des Etats-Unis, du Canada parce que Christophe était connu dans le monde entier." La Varoise pense surtout aux parents de Christophe Dominici qui ont déjà vécu un drame dans les années 80 et la perte de leur fille aînée, Pascale.

Aucune information n'a été communiquée pour le moment sur la date des obsèques de Christophe Dominici. "L'homme et le joueur qu'il était mériterait un grand hommage mais on sait qu'avec la crise sanitaire ce ne sera pas possible. Mais il faudra organiser quelque chose pour lui. C'était un enfant du Var" conclue André Viard, son ami.