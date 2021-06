Sondage : Biarritz ou Bayonne, qui jouera la saison prochaine en Top 14 de rugby ?

Derby basque de rugby ce samedi 12 juin entre Biarritz et Bayonne avec à la clé une place en Top 14 la saison prochaine. France Bleu Pas Basque vous propose de donner votre pronostic via un sondage dédié.

Ultime match de la saison et énorme choc de rugby ce samedi 12 juin à 17h30 sur la pelouse d'Aguiléra. Le Biarritz Olympique Pays Basque accueille l'Aviron Bayonnais pour un derby de rugby qui va désigner le club basque qui jouera la saison prochaine en Top 14 et celui qui sera en Pro D2. Les Ciel et Blanc de Bayonne terminent 13ème de Top 14, c'est donc le club barragiste cette saison. Ils rencontrent tout naturellement le perdant de la finale d'accession qui n'est autre que Biarritz.

Un derby basque très particulier avec un double enjeux

La suprématie toujours âprement disputée entre les 2 clubs élites mais surtout une place en Top 14 pour le vainqueur de la rencontre. Le perdant jouant la saison prochaine en Pro D2 tels sont les enjeux de ce derby. France Bleu Pays Basque vous propose de participer à ce sondage qui est ouvert jusqu'au début de ce match choc pour nous faire part de votre pronostic.

Si le formulaire sondage ne s'affiche pas ► son accès direct