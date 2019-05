Sonny Bill Williams aux Dragons Catalans ? "Pourquoi pas" selon Bernard Guasch

Et si la méga star du rugby à XV et à XIII débarquait à Perpignan la saison prochaine ? Le président des Dracs n'a pas caché son intérêt pour Sonny Bill Williams sur France Bleu Roussillon.

Perpignan, France

Si les deux rugbys ont une méga star en commun, c'est bien Sonny Bill Williams. Le All Blacks actuel quinziste en Nouvelle-Zélande et ex treiziste pourrait revenir à ses premiers amours. A 33 ans, SBW ne cache pas ses envies de revenir à XIII et pourquoi pas en Super League.

Interrogé sur une éventuelle venue du champion du monde aux Dragons Catalans, Bernard Guasch sur France Bleu Roussillon n'a pas démenti l'information : "je ne démens rien du tout, Sonny Bill a fait beaucoup d'annonces, il veut revenir dans le rugby à XIII après la coupe du monde, il adore la France. Il a passé des années extraordinaires à Toulon, il connaît Perpignan et la Méditerranée, il aime le soleil. La Super League est la seule compétition qu'il n'a jamais gagnée car sinon il a gagné toutes les compétitions qu'il a jouées : que ce soit les coupes du monde de XIII et de XV et le reste. Donc, pourquoi pas mais on saura rester dans nos moyens. On lui ouvrira grandement la porte si on peut."

En gros déficit d'image au niveau national, au plus grand désarroi de Bernard Guasch malgré l'organisation du match au Camp Nou, la venue de SBW pourrait aider les Dragons dans ce domaine.