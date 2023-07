Soyaux Angoulême pourrait jouer le Stade Rochelais en match amical au mois d'octobre

Le calendrier de Pro D2 vient d'être publié par la LNR, On sait maintenant que Soyaux-Angoulême débutera la saison à l'extérieur, à Béziers. Pour Antoine Roger, le directeur général du SA15, "On avait demandé à la ligue de pouvoir jouer un ou deux matchs à l'extérieur en raison de travaux sur la pelouse du stade." Béziers à l'extérieur avant de recevoir Aurillac, une semaine plus tard. Déplacement à Biarritz pour la 3ème journée.

Deux matchs amicaux pour le SA15 : Tarbes et Montauban, et puis La Rochelle ?

Soyaux-Angoulême partira en stage dans les Pyrénées à la fin du mois, et rencontrera d'ailleurs Tarbes le 27 juillet à Saint-Lary. Dernier match de préparation, le 10 août à Montauban. Mais avec cette saison, un calendrier un peu particulier à cause de la coupe du monde, les dirigeants charentais travaillent actuellement sur une opposition à Chanzy dans la dernière quinzaine du mois d'octobre.

Pour Antoine Roger, le directeur général du SA15 : "Avec un Top 14 qui ne reprend que le 29 octobre, on tente de voir avec le Stade Rochelais, si cela est possible une semaine ou dix jours avant. Ce serait à Chanzy, vu que des travaux sont en cours sur la tribune présidentielle à La Rochelle. On discute, il faut finaliser cela maintenant."