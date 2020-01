Soyaux-Angoulême - USAP : Les compositions d'équipes

Perpignan, France

Premier match de l''année en PRO D2 et l'USAP va avoir fort à faire à Chanzy. Les deux dernières confrontations entre ces deux équipes dans ce stade avaient débouché sur deux matchs nuls. Côté catalan, Charles Géli peut être de nouveau aligné et sera remplaçant. Incertains en début de semaine, Adrea Cocagi et Tom Ecochard seront finalement sur la feuille.

USAP

15- Jonathan BOUSQUET

14- Georges TILSLEY; 13- Adrea COCAGI ; 12- Afusipa TAUMOEPEAU ; 11- Mathieu ACEBES

10- Matteo RODOR ; 9- Sadek DEGHMACHE

7- Damien CHOULY ; 8- Genesis MAMEA ; 6- Karl CHATEAU

5- Alban ROUSSEL ; 4- Piula FAASALELE

3- Gert MULLER ; 2- Seilala LAM ; 1- Enzo FORLETTA

Remplaçants : 16- Charles GELI ; 17- Quentin WALCKER ; 18- Shahn ERU ; 19- Mike FALEAFA ; 20- Tom ECOCHARD ; 21- Quentin ETIENNE ; 22- Lucas DUBOIS ; 23- Yassin BOUTEMANNI

SOYAUX ANGOULEME

(à venir)