SOYONS SPORTS - RUGBY - Dimanche 02 Avril

On attendait les Verts et Noirs pour une possible qualification face au solide leader Clermont Cournon de cette poule 7 de Fédérale 3 cela dépendait aussi du résultat des Corréziens D'Uzerche,Il fallait une victoire bonifiée pour le RC Aubusson pour espérer accéder à la 2eme Série.

La saison est bien finie pour le RCGC, même si Gueret l'a emporté sur la pelouse de Cher du Prat , Uzerche s'est imposé à Clermont La Plaine.

En championnat territorial le Rc Aubusson promu cette saison accédera probablement à la 2eme série , en 4eme Série tout va bien pour le Stade Marchois qui se qualifie et jouera à domicile dimanche face à Miel Beynat en phase finale Le Rc Dun participera également au tour supplémentaire

FEDERALE 3

Figeac - Ussel 33-39

Mauriac - St Cernin 10-27

Arpajon Veinazes - Vichy 21-10

RCGC - Clermont Cournon 9-5

Clermont La Plaine - Uzerche 7-13

3eme Série

Lubersac - Aubusson 16-36 (bonus offensif)

4eme série