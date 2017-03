SOYONS SPORTS RUGBY - dimanche 19 Mars 2017

On attendait un peu les Verts et Noirs en Fédérale 3 cet après midi avec la qualification pour les phases finales encore possible le rendez-vous était à Uzerche avant de conclure ou non ce championnat face au solide leader Clermont Cournon .

Raté, les Guéretois sont battus en Corréze , la qualification est évidemment plus que compromise sachant que Uzerche fini sa saison chez le dernier et le RCCG accueille le leader pour un match en apparence sans enjeu En revanche belle satisfaction en championnat territorial où le Rc Aubusson promu qui pourrait bien monter en 2eme série si les Aubussonais remporte leur dernier match à Lubersac avec le bonus offensif,en 4eme série les Sostraniens joueront les phases finales tout comme le voisin le RC Dun il reste 2 matchs pour le Stade Marchois et un pour Dun en saison réguliére

FEDERALE 3

St Cernin - Figeac 25-13

Ussel - Clermont La Plaine 67-20

Vichy - Mauriac 55-10

Clermont Cournon - Arpajon Veinazes 39-10

Uzerche - Rcgc 9-0

3eme Série

Rc Aubusson - Val de Vienne 23-9 (bonus offensif 3 essais)

4eme Série