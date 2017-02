SOYONS SPORTS - RUGBY - Journée de Championant et matchs importants pour le RCGC et Aubusson en 3eme Série

Match décisif pour le RCGC et pour la fin de la saison en fédérale 3, en 3eme série le RC Aubusson se devait de réagir après sa déconvenue de Dimanche dernier, déplacement difficile en Corrèze à Orgnac pour le RC Dun, tâche à priori plus facile pour le Stade Marchois à domicile face à un mal classé

FEDERALE 3

Le Rcgc est battu dans le Cantal ce qui permet à Mauriac d'espérer encore et Gueret doute ...et c'est St Cernin qui viendra défier les Verts et Noirs dimanche à Cher du Prat .On n'ose pas imaginer la suite si les Gueretois ne réagissent pas ...

Clermont La Plaine - Arpajon Veinazes 21-27

Figeac - Uzerche 43-22

Ussel - Clermont Cournon 17-20

St Cernin - Vichy 8-25

Mauriac - Gueret 16-11

3eme Série

le rc Aubusson s'est bien repris en battant St Priest de Gimel chez lui cette après-midi et peut encore jouer un rôle dans cette 3eme série notamment pour la seconde place qualificative

St Priest Gimel - Aubusson 10-12

4éme Série

Nouvelle victoire du Stade Marchois et courte défaite du RC Dun qui a marqué 2 essais contre un seul pour les Corréziens