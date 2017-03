Stade Français - Racing 92 : le mariage fracassant

A la surprise générale, les deux clubs franciliens annoncent leur fusion ce lundi matin. Leurs deux présidents en diront plus cet après midi.

C'est un mariage qui fait l'effet d'une bombe dans l'ovalie française. Le Stade Français et le Racing 92 annoncent ce mardi matin dans un communiqué qu'ils ont décidé de mettre fin à leur rivalité d'une façon spectaculaire : ils vont unir leurs forces et fusionner dès la saison prochaine. Pour les dirigeants, la naissance de ce nouveau club "préservera les racines du Tacing 92 comme celles du Stade Français Paris". "Dès la saison prochaine", il n'y aura donc plus qu'un seul club francilien dans l'élite du rugby tricolore. Les deux présidents, Jacky Lorenzetti et Thomas Savarre en diront plus cet après midi.