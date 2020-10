Stade Français-Toulouse : une charnière Idjellidaine-Tedder à Paris

Deux équipes revanchardes vont s'affronter ce dimanche soir dans un stade Jean-Bouin à huis clos (21h05 en direct sur France Bleu Occitanie). Le Stade Français et Toulouse ont en effet perdu la semaine dernière à la maison.

Première titularisation pour Idjellidaine

Privé d'Antoine Dupont (sélection) et d'Alexi Balès (commotion) le staff rouge et noir va faire confiance à deux jeunes demis-de-mêlée ce dimanche : Théo Idjellidaine et Baptiste Germain (remplaçant). Le premier fêtera sa première titularisation en Top 14, le second connaitra ses premières minutes avec le Stade Toulousain.

La bonne nouvelle à souligner se trouve en troisième ligne : Selevasio Tolofua, touché avec les Bleus à Marcoussis, tiendra sa place.

Maxime Médard et Yoann Huget ne font toujours pas leur retour. Au rayon des blessés, on retrouve également Cheslin Kolbe ou encore Clément Castets.

Les compos

La décla d'Antoine Miquel : "Le contexte n'est pas forcément favorable pour nous. Ils ont perdu leurs deux matches à domicile. Il ne faut pas oublier non plus que le match de la saison dernière avait été très compliqué, on s'attend à un gros combat. Cela reste le clasico, dans leur tête c'est important de recevoir Toulouse. L'année dernière ils nous attendaient vraiment, cette année ce sera pareil."