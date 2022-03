Stade Français-Toulouse : retrouver le goût du voyage

Le Stade Toulousain a repris des couleurs le weekend dernier en venant à bout de l'UBB et ce après une série de six défaites consécutives en Top 14. Toulouse veut enchaîner ce dimanche sur la pelouse du Stade Français en clôture de la 20e journée de championnat.

Le Stade Toulousain va-t-il enchaîner une deuxième victoire de rang ? Après la victoire face à l'UBB, les Toulousains ont l'occasion de mettre un prétendant aux phases finales assez loin dans le rétro. A condition de l'emporter à Jean-Bouin ce dimanche (21h05 en intégralité sur France Bleu Occitanie).

Enfin gagner à l'extérieur ?

Le Stade Toulousain a remporté ses trois premiers déplacements de la saison en Top 14 (La Rochelle, Montpellier et Biarritz) mais n'a plus gagné loin de la ville rose depuis. Le dernier succès remonte au 2 octobre au Pays Basque. Toulouse reste sur six revers de suite à l'extérieur. _"_Vous dire que l'on va gagner à Paris serait une énorme bêtise. Il y a énormément de choses à faire avant de penser à ça. On l'a bien préparé cette semaine. A nous de mettre les ingrédients nécessaires à une bonne prestation. On a besoin d'un bon match dans le contenu et les attitudes. On est plus sur les comportements que sur le résultat. Le résultat en découlera si le comportement est là", avance prudemment Laurent Thuéry l'entraîneur de la défense.

Le mauvais souvenir du Stadium

Toulouse retrouve des Parisiens qui ont gagné au Stadium il y a trois semaines dans un match tendu avec une pénalité à la sirène. Source de motivation supplémentaire ? _"_Il reste dans les têtes mais pas de manière négative. On sait ce qu'on a fait de bien et de pas bien il y a trois semaines. On a essayé toute la semaine de trouver des solutions pour ne pas refaire les mêmes erreurs", explique le demi-de-mêlée Martin Page Relo.