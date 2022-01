Stade Français - USAP 27 - 17 : "On ne croit pas assez en nos chances", David Marty

L'USAP, diminuée, a perdu à Paris qui n'avait pas eu beaucoup de temps pour se préparer correctement. Dans le bas de classement, c'est le Stade Français qui fait la bonne opération et s'éloigne de la zone rouge. L'USAP n'arrive toujours pas à ramener des points de ses voyages : un seul point glané au Racing.

L'engagement est bon mais il nous manque des détails - David Marty

David Marty (entraîneur de l'USAP) : "On a le sentiment de ne pas être loin mais pourtant on n'y et pas. Il nous manque de la réussite. L'engagement est bon encore. On est beaucoup pénalisés sur le jeu au sol. Le Stade Français n'était pas pleinement en confiance et n'était pas largement au-dessus mais on n'a pas réussi à rester collés au score sinon on aurait pu les faire douter.

Ce sont des détails qui nous manquent comme cette pénalité qui aurait pu nous ramener à six points. je ne blâme pas Tristan qui a réalisé un très bon match.

Après cette semaine, on n'a pas d'excuse, la situation est compliquée pour tout le monde, on ne va pas se cacher derrière cette préparation tronquée. On sent qu'on y croit mais pas assez. On ne croit pas encore suffisamment en nos chances. C'est la vie d'une équipe qui monte de PRO D2 et qui joue le maintien. On doit avancer. Ce match va encore nous servir de leçons. Le match de samedi prochain est déjà dans nos têtes. On pense à Biarritz dès ce soir.

On avance, on progresse mais ça ne suffit pas - Tristan Tedder

Tristan Tedder (demi d'ouverture de l'USAP) : On s'est bien battus mais on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place. Il reste encore douze matchs et on va se refaire, il le faut. Dans la zone de marque, on doit progresser. On arrive souvent à être dans la zone de marque mais on n'a marqué seulement 17 essais en 14 matchs. On avance, on progresse, oui, mais a ne suffit pas. A la mi-temps, on est toujours proche mais on cède ensuite, c'est rageant. Non, on n'a pas la tête encore à Biarritz, on va se remettre au travail lundi.

On avait la pression - Joris Segonds

Joris Segonds (demi d'ouverture du Stade Français) : "On a senti qu'on manquait de préparation mais on ne s'en sert pas d'excuse. On s'est préparé au mieux malgré les pépins. On a gagné contre l'USAP aujourd'hui et c'est ce qu'il fallait, c'était le plus important. Il fallait gagner à tout prix aujourd'hui. On avait la pression, on aurait pu se mettre dans une situation compliquée. Ca fait du bien, dans ce genre de match il faut prendre les points quand ils se présentent et c'est ce qu'on a fait, on a eu une bonne conquête aussi. "