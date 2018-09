Mont-de-Marsan, France

David Auradou, 45 ans, continuera à assumer la charge d’entraineur du pack montois. Le 2è ligne normand, ancien international aux 41 sélections, passé entre autre par Cahors, Paris et le Racing est à Mont- de -Marsan depuis 2014. Il vient de résigner pour deux ans avec une année optionnelle supplémentaire.

Bibi Auradou successeur de Kiki Laussucq à la tête du groupe montois, la logique tranquille a été préférée par les dirigeants à une aventure sans certitude. La continuité plutot que la nouveauté qui parfois peut être dangereuse. Dès l’annonce du départ de Laussucq le club a reçu évidemment moult propositions, les noms de Galtier et Darricarrère ont même commencé à circuler dans l’ovalie hexagonale. Mais échaudé par quelques expériences passées douloureuses et infructueuses le Stade Montois parie donc sur la sécurité tranquille. Auradou, grand gaillard d’avant qui a belle expérience de joueur et de coach connait parfaitement sa horde. Il est apprécié de son effectif. Depuis cinq ans il œuvrait de concert avec Laussucq au recrutement, à la gestion du groupe, à la stratégie. Du point de vue du jeu, et quelques soient les transferts de l’intersaison prochaine, peu devait changer sur le fond comme sur la forme. Auradou, par ailleurs, a toujours dit se sentir bien à Mont- de- Marsan dans sa vie privée comme professionnelle. Moins médiatique que son Kiki de copain, Bibi Auradou sait toutefois manier la baguette.



Auradou,du pain sur la planche ! - Cyril Vidal

Double mètre au sourire large et à l’œil noir David »Bibi » Auradou en impose. Plus taiseux que très expansif c’est pourtant un amateur de gaudriole. Arrivé il y a cinq ans au club, une saison après son ami de toujours Christophe Lausscuq, Auradou est un homme de fidélité, et un grognard des joutes d’avants qu’il maitrise totalement. A 45 ans l’ancien Racigmen et Parisien, formé à Cahors, ne pratique pas la tergiversation sémantique du normand de naissance qu’il est pourtant. C'est un stratège de pré, un homme droit qui parle clair. Il aime le sud-ouest, Mont- de- Marsan, le club et le groupe qu’il cogère depuis 2014. 41 fois international, quadruple vainqueur du championnat de France, double finaliste de la coupe d’Europe, Bibi a significative et forte expérience. C’est un meneur d’hommes tranquille qui diffère de Laussucq par une plus grande discrétion. Il y a peu de bouleversement à attendre dans la stratégie, la gestion du groupe, et l’approche du jeu, quel que soit les renforts à venir. Il s ‘appuiera sur ses cadres, Tastet, Tales, Cabannes, Desmaison, Loustalot et autres. Auradou a travaillé en harmonie avec Laussucq et va conserver avec lui le reste du staff montois, Patrick Milhet et Raphaël Steyer qui fonctionne aux petits oignons. Seule inconnue donc, le coach des lignes arrières…qui doit être Auradou compatible, évidemment.