Rugby - Stade Montois-Bourg en Bresse : la revanche est un plat qui se mange froid !

Les montois vont tenter de s'envoler dans la course aux phases finales de Pro D2.

Mont-de-Marsan, France

Le Stade Montois rugby accueille Bourg-en-Bresse ce vendredi à l'occasion de la 29e journée de Pro D2. Un match primordial dans la course aux qualifications pour les phases finales. Pour le moment les jaunes et noirs sont 5e du classement et si les Montois remportent ce match avec le bonus offensif, ils seraient idéalement placés avant la dernière journée, la semaine prochaine à Vannes.

Une revanche à prendre

Au delà de l'enjeu sportif, il y a aussi un petit esprit de revanche dans la tête des joueurs montois qui est en jeu sur ce match après l'humiliation lors du match aller dans l'Ain, une défaite 50-13. On avait vu une équipe de Mont-de-Marsan faible et sans inspiration : "C'était un non-match de notre part " souligne David Auradou, le coach montois, pour qui il faudra " laver l'affront du match aller mais surtout gagner pour se qualifier aux phases finales".

Le groupe montois va retrouver des joueurs d'expérience pour ce match, comme l'arrière Yohan Laousse-Aspiazu, Christophe David ou encore le demi d'ouverture Rémi Talés qui devrait revenir sur la feuille du match.

Le match Stade Montois/ Bourg-en-Bresse est à suivre en intégralité sur France Bleu Gascogne ce vendredi à 20 heures.