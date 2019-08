Stade Montois /Provence : on prend (presque) les mêmes et on change de rugby !

Mont-de-Marsan, France

C'est l'heure de la rentrée pour les joueurs du Stade Montois Rugby. Le premier match de Pro D2 est à domicile contre Provence Rugby, ce vendredi à 20 heures au Stade Guy Boniface. Pour cette reprise, on ne sait pas trop à quoi s'attendre de la part des rugbymans montois. Cet été, contrairement aux précédents, il y a eu quelques changements importants, notamment dans l'encadrement avec le départ du coach Christophe Laussucq vers Agen (Top 14) et l'arrivée de David Darricarrère.

Un changement de méthode

Avec le départ de Christophe Laussucq, les cartes ont été redistribuées et c'est l'entraîneur des avants, David Auradou qui devient le "manager" du Stade Montois. Comme attendu, l'arrivée de David Darricarrère pour l'épauler va modifier profondément le jeu montois.

Pour décrire le "futur" jeu des jaune et noir, le coach des trois-quarts montois parle d'un jeu : "pétillant, un rugby qui fait plaisir aux gens et aux joueurs sur le terrain. Mon plaisir est basé sur le rugby de vitesse en étant capable de jouer sur toutes les parties du terrain". Le nouveau coach montois a profité de son arrivée, pour ramener des joueurs qu'il connaît bien, le centre, Adrien Séguret (LOU) et l'ailier Josaia Vakacegu (Biarritz) à Mont de Marsan.

Le Stade Montois peut-il encore viser le top 6 de Pro D2 ?

Avec la montée de club comme Rouen ou les descentes de Grenoble et Perpignan de Top 14, les places pour les phases finales de Pro D2 vont être très difficiles à aller chercher cette année. Le capitaine montois, Julien Tastet reste confiant : "Ça fait de nombreuses années que l'on fait partie des meilleurs clubs du championnat de Pro D2. On va tout faire pour se qualifier même si on sait que ce sera difficile. Il y a des équipes comme Nevers, Aix-Provence, qui vont être des prétendants à la qualification, on sera peut-être 12 équipes à se battre pour 6 places".

Début de réponse, ce vendredi contre Provence Rugby au Stade Boniface. Un match à suivre dès 19h30, pour l'avant-match, sur France Bleu Gascogne.