Stade Montois : "un manque de maîtrise total sur les vingt dernières minutes" explique Patrick Milhet

C'est sans aucun doute le tournant du match. Nous sommes à la 55ème minute ce jeudi soir et le Stade Montois vient de marquer son deuxième essai (11-20). Un essai de pénalité en supériorité numérique quelques secondes après un carton jaune infligé contre un Rouennais. Sur le renvoi, les Normands récupèrent le ballon et inscrivent à leur tour un essai, à 14 contre 15 (18-20).

ⓘ Publicité

À lire aussi Pro D2 : le Stade Montois s'incline avec le bonus défensif à Rouen

Extinction des feux. Les Montois déjouent. "On a un manque de maîtrise total, des fautes techniques, et Rouen a gagné le jeu d'occupation et de pression" constate le manager Patrick Milhet. "J'avais le sentiment qu'on avait basculé, qu'on les mettait en difficulté. Mais ce coup d'envoi les remet dans la partie. C'est le fait du match qui a permis à Rouen de revenir dans la rencontre."

On s'est fait bouffer sur l'occupation - Romain Latterrade

Dès lors, les Rouennais repoussent séquence après séquence les Landais dans leur camp grâce au pied de l'arrière Peter Lydon. "On a un peu une mauvaise gestion du match" ajoute Romain Latterrade, qui fêtait son 100ème match sous les couleurs montoises. "Une vraie fierté de passer cette barre avec son club formateur."

"On s'est fait bouffer sur l'occupation" explique le talonneur. "On a été toujours dans notre camp et on n'a jamais réussi à s'en sortir. Ils arrivent à revenir grâce à nos erreurs. C'est beaucoup de frustration."

Une occasion gâchée

Pendant 55 minutes, Mont-de-Marsan a donc eu la victoire en main. Avec un début de seconde période à sens unique où la mêlée a fait mal aux Normands. "Mais on leur donne des points trop faciles" confie Patrick Milhet. "Quand on part sur un périple de trois jours, on souhaite faire mieux que ça."

Mieux qu'un simple point de bonus défensif accroché à la dernière minute grâce à une pénalité de 50 mètres de Yoann Laousse Azpiazu. Un point synonyme de première place provisoire au classement de Pro D2 avant les matchs de vendredi.

"On ne se satisfait de rien ce soir" conclu le manager du Stade Montois. "Quand on domine en mêlée fermée, on doit gagner le match. Donc il y a eu un manque de maîtrise sur les vingt dernières minutes." Qui laissent une amertume ? "Oui, complètement."