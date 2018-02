40000 Mont-de-Marsan, France

La pression est sur Mont de Marsan qui doit rester coller au trio de tête

Il y a deux niveaux de lutte dans ce championnat extrêmement disputé, en bas, pour ne pas descendre, rien n’est encore dans le marbre. Narbonne dernier à 29 points, Carcassonne reléguable virtuel en compte 31, Massy premier sauvé est à 37, Aurillac 13è, 39 à égalité avec Dax pour l’heure 12è. Les dacquois ont fait gros œuvre pour remonter la pente. Et leur calendrier étant à priori légèrement plus favorable que celui de Narbonne les rouges sont sur la route du maintien. En haut de classement l’affaire est corsée. 8 clubs peuvent prétendre aux phases finales. Le Stade Montois est à 8 longueurs du leader Montauban, à 3 de Perpignan. Les gascons qui ont justement une marge de 8 points sur Grenoble actuel 4è. Invaincus à Boniface depuis le début de la saison les jaune et noir vont jouer un match important face à Dax. L’objectif étant bien évidemment de rester au contact des deux leaders pour espérer une qualification directe en demi-finale et éviter des barrages aléatoires. Mais Mont - de -Marsan remplit son infirmerie, 10 joueurs « out »… Taulanga, Wakaya et Gorgadze indisponibles définitifs, et aussi Brethous, Lorée, Ratu, Romain Cabannes, Khribache, Astle et Garrault. Il y a début de pénurie en 3è ligne et au centre. Le joker fidjien Vasiteri Narumasa n’est pas encore apte. Le stade montois ne peut pourtant faire l’économie d’une victoire sur son pré sauf à donner de la matière à ses concurrents directs.