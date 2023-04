Stade Niçois : "on avait d'autres ambitions bien plus belles cette saison"

Même s'il reste des sourires sur les visages à quelques heures de ranger les ballons et les crampons, les joueurs du Stade niçois savent que cette saison qui se referme ce samedi est un échec. "On avait d'autres ambitions bien plus belles," confirme le deuxième ligne Thibaut Rey. "On va dire que ça n'a pas tourné dans le bon sens pour nous. On perd plusieurs matchs de trois ou quatre points, notamment en début de saison. Mais je suis fier des joueurs parce que personne n'a lâché ou triché sur cette fin de saison."

"On construit le futur"

Avec seulement deux victoires au compteur au bout de neuf journées, le Stade Niçois a ensuite traîné ce retard à l'allumage comme un boulet. "Oui il y a sans doute eu un temps d'adaptation qui nous a coûté cher," concède Alexandre Compan. Arrivé l'été dernier avec Arnaud Vercruysse, il est aujourd'hui seul aux manettes. "Alex a voulu partir pour des raisons personnelles, et je le remercie pour le travail effectué avec lui. On a ensuite collaboré avec Sébastien Bruno comme entraîneur des avants. Mais il va retourner dans le Var cet été. Le staff va donc évoluer. On construit le futur."

L'entraîneur des avants de Bourg-en-Bresse Mariano Taverna arrive, tout comme un analyste vidéo. Dans le sens inverse, l'historique Martin Jagr va lui aussi quitter le navire. Un renouvellement qui va aussi toucher l'effectif et dans une certaine ampleur. "On a l'accord d'une vingtaine de joueurs pour la saison prochaine," révèle le manager du club Hervé Moni. "Plusieurs joueurs de Pro D2 vont nous rejoindre mais on a aussi ciblé des joueurs de divisions inférieures qui vont arriver avec leur personnalité et leur envie. Ils vont compenser le départ d'une quinzaine de joueurs, pour différentes raisons."

Le budget du club va baisser, pas les ambitions

Hervé Moni sait bien que le club ne peut pas se permettre de végéter trop longtemps dans l'anti-chambre du rugby professionnel. "On a un service commercial qui fait un boulot remarquable pour ramener des partenaires. Mais c'est sûr qu'en terme de visibilité il faut qu'on monte en Pro D2 à terme." Le budget du club va baisser pour la saison prochaine. Pas les ambitions. Avec également le serpent de mer de la construction d'une deuxième tribune au stade des Arboras. "Le chantier n'est pas forcément lié à la montée en Pro D2." Il pourrait être lancé dans les mois qui viennent.