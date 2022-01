Stade Rochelais : Bourgarit, Lavault et Boudehent appelés chez les Bleus, Atonio forfait

Après un week-end jalonné de cas de Covid et de blessures, le sélectionneur du XV de France a procédé à de nombreux changements dans le groupe des 42 joueurs convoqués pour préparer le Tournoi des Six Nations. Ils sont finalement sept Rochelais, dont trois novices, à rejoindre Aubagne.

Atonio et Woki blessés, Ntamack, Dupont, Barlot, Le Roux Cros, Jelonch et Baille testés positifs au Covid-19. Fabien Galthié et Raphaël Ibanez auraient rêvé d'une meilleure entame pour préparer le prochain Tournoi des Six Nations (5 février-19 mars). Dans ce cas-là, le bonheur des uns... Conséquence, ce ne sont plus cinq mais sept Rochelais qui sont passés par la case Marcoussis ce dimanche avant de rejoindre Aubagne pour un stage commando avec la Légion étrangère dans les Bouches-du-Rhône.

Cette cascade de forfaits profite notamment à trois joueurs du Stade Rochelais : Pierre Bourgarit, Thomas Lavault et Paul Boudehent. Une première convocation pour les deux derniers qui rejoignent Jules Favre au rang des bizuths. Les autres appelés de dernière minute sont Rebbadj (Toulon), Bouthier (Montpellier), Coly (Mont-de-Marsan, Pro D2), Aldegheri (Toulouse), Camara (Montpellier), et Rey (Lyon).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La liste actualisée des 42