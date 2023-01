Stade Rochelais : "Ca va faire bizarre de jouer contre eux", Arthur Retière

Il y a des matchs que vous cochez un peu plus que d'autres sur le calendrier d'une saison. Celle du samedi 7 janvier a du être surlignée en jaune (et noir) par Arthur Retière. Après six années passées avec le maillot du Stade Rochelais, le roi Arthur, auteur de l'essai du sacre européen face au Leinster, s'apprête à faire son retour au Stade Marcel-Deflandre. Sans tambour, ni trompette, à l'image du bonhomme, mais avec une émotion certaine. Désormais Toulousain, l'ailier polyvalent mais peu expansif s'est exprimé ce mercredi lors de la conférence de presse d'avant-match des Rouge et Noir.

Quel sentiment vous anime avant de retrouver vos anciens coéquipiers ?

Arthur Retière : Oui forcément, ces six ans passés à La Rochelle font remonter beaucoup de souvenirs, avec beaucoup d'amis que j'ai encore là-bas. Ça va faire bizarre de jouer contre eux. Je me suis toujours donné à fond pendant ces six ans et j'espère qu'ils ont gardé un bon souvenir de moi. Maintenant, j'ai changé d'équipe et je vais tout donner pour Toulouse.

Vous connaissez bien le public rochelais qui rêve de voir Toulouse tomber ?

Oui, on sait que le public pousse très fort là-bas, il faut qu'on arrive à faire abstraction de ça et qu'on se mette dans notre bulle pour faire un bon match. Les supporters rochelais savent que je les adore aussi, c'est un très bon public.

Vous connaissez vos adversaires par cœur, vous avez donné des tuyaux au staff ?

Non, je n'ai rien donné (sourire), maintenant on sait que c'est que tous les matchs sont filmés. Donc forcément, on s'attend à ce qu'ils vont faire et on étudie ça de près pendant la semaine.

Le polyvalent Arthur Retière peut aussi jouer demi de mêlée © Maxppp - Manuel Blondeau

Comment vous sentez-vous en ce début d'année 2023 ?

La fin d'année a été assez compliquée avec un KO à Lyon et des douleurs au genou, mais aujourd'hui ça va. J'ai joué un match la semaine dernière [NDLR : contre l'ASM Clermont] où je me suis senti plutôt bien, donc il faut que j'enchaîne et éviter les pépins.

Le Stade Toulousain a impressionné contre Clermont...

Oui, il faut qu'on garde surtout la même envie et les mêmes objectifs. Même si l'effectif tourne, il faut qu'on reste régulier dans les performances, c'est pour ça qu'on s'entraîne à 40. Il faut garder la même émulation dans le groupe pour faire des bons matches le week-end et surtout s'aider au maximum la semaine pour bien appréhender les matchs.

Toulouse est devenue la bête noire de La Rochelle (*). Ca a pu jouer dans la préparation de ces duels ?

Forcément, ça a joué dans la motivation et la préparation, parce qu'avant, on avait envie de battre Toulouse, c'était ce qui se faisait de mieux en France. Il y avait un peu cette notion de revanche. Maintenant, j'espère que la série va continuer (Rires).

(*) Le Stade Toulousain reste sur neuf victoires consécutives face au Stade Rochelais (Top 14 et Champions Cup). Le dernier succès des Maritimes remonte au 14 septembre 2019 à Marcel-Deflandre.