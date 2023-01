Stade Rochelais : coup dur pour Bourgarit, soulagement pour Atonio

Si le Stade Toulousain a mis deux genoux à terre samedi dernier en s'inclinant 30 à 7 au stade Marcel-Deflandre, le Stade Rochelais a laissé des plumes en parvenant à dompter enfin sa bête noire (après neuf défaites consécutives, Top 14 et Champions Cup compris). Deux internationaux français sont sortis blessés à un genou et on connait la durée de leur indisponibilité. Selon nos confrères de RMC, Pierre Bourgarit est le plus sérieusement touché. Le talonneur rochelais souffre du ligament croisé postérieur du genou et sera absent deux mois et demi. Autant dire qu'il fait d'ores et déjà une croix sur le prochain Tournoi de Six-Nations.

Deux semaines de repos pour Uini Atonio et son genou douloureux © Maxppp - Laurent Lairys

Autre international sorti clopin-clopant de la pelouse de Deflandre, Uni Atonio. Mais plus de peur que de mal pour le pilier gauche rochelais qui sera éloigné des terrains "seulement" deux semaines. Sauf rechute, Atonio sera être apte pour le prochain Tournoi. Il pourrait même effectuer son retour pour le déplacement de La Rochelle à Northampton, à l’occasion de la 4e journée de Champions Cup et à la veille du premier jour de stage des Bleus à Capbreton.

Autre souci de genou, celui de Jonathan Danty. Une décision doit être prise ce mercredi concernant une éventuelle opération pour le centre international à l'issue d'examens complémentaires. On ne connait pas la durée de son indisponibilité. Mais elle est estimée entre deux.... et six mois ! Pour le Tournoi, c'est déjà rappé. Pour la prochaine Coupe du Monde, la course contre-la-montre a déjà démarré.