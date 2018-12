Stade Rochelais : De nombreux joueurs vont retrouver du temps de jeu face à Bristol en Challenge Cup

Alexis Balès et Levani Botia dans le groupe pour la réception de Bristol

Il y a de nombreux retours pour ce match La Rochelle / Bristol. Après une courte apparition à Bristol le week end dernier, le 3/4 centre Levani Botia va refouler la pelouse de Marcel Deflandre un peu plus de 8 mois après sa dernière apparition. Il est remplaçant, mais avec une rupture des ligaments croisés, il a fallu prendre le temps pour le voir de retour avec les maritimes. C'était la deuxième rupture des ligaments croisés dans la carrière du joueur, pas au même genou.

Dans la série Mike Corbel, le pilier gauche aura lui aussi un peu de temps de jeu face à Bristol, il est remplaçant. Fouler la pelouse de Deflandre après une rupture du tendon d'achille, c'est un moment très attendu par le joueur. "L'ambiance du stade pendant l'échauffement, le match, cela me manquait vraiment, j'ai vraiment hâte de revivre çà après de longs mois sans rugby. Je ressens encore un peu une gêne au tendon, mais je vais revenir et me mettre au niveau de l'équipe pour renforcer la concurrence."

Mais au chapitre des retours, deux joueurs auront leur chance d'entrée de match. L'ouvreur anglais Ryan Lamb, très peu exploité depuis le début de la saison. Le centre Brieuc Plessis, l'ancien narbonnais aura sa chance lui aussi sur ce match. "C'est le moment de prouver que l'on peut amener un peu de concurrence à un poste où il y a vraiment du lourd. Avec Geoffrey Doumayrou, l'international, Pierre Aguillon, ou encore le retour de Levani Botia, c'est compliqué de se faire une place, _il ne faut pas que je me loupe sur ce match_."

Et puis surprise, l'espoir Paul Boudehent fait son apparition en 3è ligne, le frère de Pierre Boudehent le 3/4 centre ou 3/4 aile qui lui ne figure pas sur la feuille de match. Enfin Wiaan Liebenberg, le 3è ligne Sud Africain est sur le banc des remplaçants. Le joker médical de Lopeti Timani ancien joueur de Montpellier, va pouvoir découvrir l'ambiance du Stade Marcel Deflandre.