Stade Rochelais : de retour à La Rochelle, l'arrière international Brice Dulin jouera samedi face à Lyon

Brice Dulin est de retour à La Rochelle. On le sait, l'arrière aux 37 sélections en équipe de France n'a pas été retenu dans le groupe final pour la coupe du monde. Le toulousain Jaminet, buteur régulier longue distance a fait la différence sur ce registre. Malgré la déception, Brice Dulin a participé à l'entraînement ce jeudi avec un grand sourire. Romain Carmignani, l'entraîneur des avants de La Rochelle :

"Comme d'habitude, Brice est solaire, très professionnel, très content de venir ici s'entraîner, et très content de participer à un match de top 14. Super exigeant avec lui et avec les autres. Rien à dire, et au contraire, il va nous apporter son expérience de ce niveau là. C'est bénéfique pour le club et pour ses partenaires."

Pour le troisième ligne franco-irlandais Ultan Dillane : "bien sûr, on est content de l'avoir, mais on est tellement déçu de voir qu'il n'est pas sélectionné pour une coupe du monde chez lui en France. Ce devait être un rêve pour lui. C'est sûr qu'il est déçu, mais il garde le sourire. Il veut pas nous montrer sa déception. C'est un super mec."

Pour Thomas Lavault, le deuxième ligne, c'est aussi logique de le voir revenir vite sur le terrain. "il a aussi besoin de jouer. Quand tu te prépares deux mois pour jouer, tu as envie de revenir vite sur la pelouse, c'est bien pour nous."

Yoann Tanga blessé au pectoral, Reus de retour

Un Stade Rochelais qui a préparé son match face à Lyon hier avec plus de 40°C au soleil sur la pelouse du centre d'entraînement. Si Brice Dulin est revenu, ce n'est en revanche pas le cas pour Yoann Tanga blessé au pectoral. Hugo Reus, l'ouvreur est de retour. La Rochelle / Lyon à vivre dès 15 heures sur France Bleu La Rochelle ce samedi.