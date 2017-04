Stade Rochelais - Gloucester : "On est à 80 minutes d'une finale"

Le Stade rochelais se prépare à recevoir les Anglais de Gloucester pour la première demi-finale de son histoire en Challenge Cup ce samedi soir à 21 heures. L'entaîneur Patrice Collazo s'attend à une rencontre compliquée

La Rochelle joue la première demi-finale de son histoire en Challenge Cup ce samedi soir à 21 heures face à Gloucester. Un match à domicile au Marcel-Deflandre face à des Anglais pas inconnus des Jaunes et noirs : ils se sont déjà rencontrés en poule. Avec une victoire de chaque côté.

"Ce qui nous arrive c'est de l'inconnu"

"C'est un match important pour le club, un match important pour l'équipe comme a pu l'être celui contre Edimbourg. Car comme je le dis souvent, on découvre un peu ce niveau là, ce qui nous arrive c'est l'inconnu : donc autant le saisir parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain ni l'année prochaine", estime Patrice Collazo l'entraîneur du Stade rochelais.

Ça se sent qu'on a un groupe qui est capable de faire un truc" - Uini Atonio, pilier

Le pilier international Uini Atonio croise fort les doigts pour une qualification. Après la finale pour la montée en Top 14 en mai 2014 face à Agen, c'est son deuxième plus grand rendez-vous depuis son arrivée il y a six ans au Stade rochelais : "Je n'ai rien gagné depuis que je suis arrivé. Même pour la finale de Pro D2, on a terminé deuxième à la fin. C'est une occasion énorme pour le club, pour la ville : ça va être un truc de fou."