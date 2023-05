Stade rochelais : ils ont réservé leurs places pour Dublin... il y a un an

La plupart habitent Saintes, mais leur amitié remonte à leur enfance à Saint-Jean-d'Angély. Arnaud, Ronan, Benjamin, Julien, Franck et Baptiste sont six amis âgés de la quarantaine, supporters du Stade rochelais. Ensemble ils s'apprêtent à vivre un weekend de rêve à Dublin : ils ont leurs billets pour suivre les deux finales européennes de rugby, dont celle de leur équipe fétiche. Un voyage qui se prépare depuis un an.

Leurs places pour Dublin, les six amis les ont depuis un an. Achetées dès l'ouverture de la billetterie, quelques heures avant la finale de l'an dernier à Marseille, alors qu'ils étaient dans la tribune de Vélodrome. C'est ce qui s'appelle aimer le risque. "C'est un risque, oui et non, tempère Arnaud. On sait que la montée en puissance du Stade rochelais fait qu'ils vont jouer le haut de tableau. Donc c'est un risque calculé. On s'est dit : si on n'a pas la chance de voir jouer les Rochelais, on verra quand même du beau rugby !"

Réserver un an avant : tarifs corrects à l'arrivée

La tradition date d'avant le Covid : les six amis fans du Stade rochelais se réunissent chaque année pour le weekend des finales européennes de rugby. Leur tenue s'est améliorée de rendez-vous en rendez-vous, au point d'attirer l'œil des caméras. - Arnaud Barrière

Car c'est d'abord ça l'histoire : "c'est un weekend entre copains, raconte Arnaud. Depuis Bilbao, c'est notre rendez-vous annuel, ça permet de recharger les batteries, et de passer des super-moments." Et puis l'avantage de s'y prendre à l'avance, c'est de bénéficier de tarifs corrects, même si Dublin reste très cher. "Le point noir c'est le logement. Malgré tout, on a trouvé cet hiver un superbe appartement, près du stade et des pubs mythiques du centre de Dublin."

"Il faut mettre un peu d'argent de côté pour se faire plaisir, enchaine Ronan. Si c'est pour se retrouver entre potes, en Irlande, pour une fête mémorable, on fait l'effort." Un effort dur à suivre pour beaucoup de supporters jaune et noir. "On va être 2.000 contre 48 ou 49.000 Irlandais, anticipe Julien. Mais c'est ça la beauté du sport ! Je crois qu'on est capable de faire quelque chose de bien. Le Leinster veut sa revanche, mais ils nous craignent aussi."

La ferveur des grands rendez-vous européens, Benjamin l'a découverte l'an dernier à Marseille, il ne peut plus s'en passer : "c'est vraiment un moment magnifique, avec un dénouement incroyable. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. C'était un moment d'histoire." Un moment que les six amis espèrent revivre. Seule certitude pour l'instant : ce sera un grand match, et une belle soirée dublinoise... à la rencontre d'autres supporters, quelle que soit leur équipe.

Tenue télégénique

Les six amis aux perruques jaunes, dans l'antre du Vélodrome. "Un moment magnifique, avec un dénouement incroyable" se souvient Benjamin, pour qui le voyage à Marseille pour une finale européenne était une première. Mais certainement pas la dernière. - Arnaud Barrière

Les six amis seront facilement identifiables, avec leur tenue identique. T-shirt noir, lunettes jaunes, perruque jaune. A Marseille, leur look avait éveillé le regard de Vincent Merling, croisé par hasard sur le Vieux-port. Le président du club était venu échanger quelques minutes avec eux. Il y a un accessoire en plus cette année, c'est le sweat-shirt... climat irlandais oblige. "On voulait un sweat jaune pétant, précise Arnaud, le penseur de ces tenues. J'ai une voisine qui m'a gentiment brodé le logo du Stade rochelais." Avec une seule étoile pour l'instant, mais pas de souci pour Arnaud : "on a gardé un peu de place pour la deuxième" étoile de champion d'Europe.

La joyeuse bande sait y faire pour accrocher l'attention des caméras dans un stade. On les a beaucoup vus à l'image à Marseille, durant le match. "Nos familles nous ont vus, donc ça les a rassurées, rigole Arnaud. C'était la preuve que nous étions bien au stade." Sa femme, Fred, confirme : "et en plus quand, ils passent à la télé, ils passent super bien !" Fred qui n'en veut pas du tout à son mari de prendre du bon temps entre potes : "c'est des amis d'enfance, et le sport permet d'entretenir le lien. Et c'est formidable."

loading