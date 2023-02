Stade Rochelais : Jonathan Danty et Pierre Bourgarit de retour dans le groupe pour le déplacement à Castres

Une éclaircie dans le ciel un peu nuageux du Stade Rochelais ! Après une troisième défaite à domicile depuis le début de la saison face à Lyon, les maritimes enregistrent le retour de deux joueurs internationaux. Blessé au genou face à Toulouse début janvier, Pierre Bourgarit fera son retour à la compétition à Castres ce samedi, probablement en tant que remplaçant. On savait que le gersois était attendu à la mi-février, en revanche, c'est une bonne surprise pour le centre Jonathan Danty.

ⓘ Publicité

L'international blessé le 31 décembre à Perpignan, victime d'une rupture du ligament croisé postérieur était annoncé indisponible pour deux à trois mois. Pour Sébastien Boboul, l'entraîneur des arrières :

"La cicatrisation de la blessure de Jonathan a été rapide, mais derrière, il ne s'agit pas non plus de brûler les étapes" - Sébastien Boboul -

" On a pour Jonathan un peu d'avance sur le timing prévu. En fait avec Pierre Bourgarit, Jonathan a profité de la coupure de la semaine dernière pour continuer de travailler pour postuler pour Castres. Nous, on était en vacances, eux sur le terrain pour se donner toutes les chances de revenir dans de bonnes conditions. Ils ne sont pas à 100% c'est sûr, donc on prendra le temps. La cicatrisation de la blessure de Jonathan a été rapide, mais derrière, il ne s'agit pas non plus de brûler les étapes. Il ne faut pas aller trop vite, çà reste tout de même une grave blessure. Il y a la fin du Tournoi des 6 nations bien sûr, mais pas question d'aller plus vite que la musique. N'oublions pas que la coupe du monde de rugby arrive vite. Jonathan se gère, et est franc avec nous sur ses ressentis. On verra. Mais c'est pas fou de penser qu'il débutera le match sur le banc des remplaçants à Castres. "

loading

loading