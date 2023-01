Stade Rochelais : Jonathan Danty n'excuse pas le coup de tête du Perpignanais Acébès

Un pétage de plomb qui enflamme la toile. Le coup de sang de Mathieu Acébès sera nécessairement sanctionné par la commission de discipline de la LNR pour son geste violent contre Jonathan Danty samedi dernier lors du match remporté par le Stade Rochelais à Aimé-Giral. En attendant, le coup de boule du capitaine de l'USAP provoque un déferlement de réactions sur les réseaux sociaux. Le tout alimenté par les excuses de l'un et le refus de l'autre.

ⓘ Publicité

Le Perpignanais a d'abord fait son mea culpa sur Twitter : "Je suis un grand passionné de notre sport, je l'ai toujours défendu ainsi que ses valeurs... Je joue avec passion, malheureusement ce week-end j'ai perdu le contrôle de mes émotions, @jo_danty est un joueur que je respecte beaucoup et je regrette fortement mon geste et je me suis excusé aussitôt après le match. J'assumerai les conséquences de ce geste malheureux. Me juger sur mes valeurs et mon intégrité dans ma vie privée sur ce seul geste est regrettable. Je ne veux pas donner cette mauvaise image. Je vais continuer à travailler fort pour le club. Ce n’est que du sport La vie continue."

"Tes excuses sont destinées à la commission de discipline", Jonathan Danty

Mais le mea culpa numérique de Mathieu Acébès n'a pas reçu un écho favorable de la victime de l'agression. Jonathan Danty a répondu sans compassion au Catalan sur la story de son compte Instagram. "C'était pourtant prémédité. Deux minutes avant, tu m'avais prévenu que tu t'occuperai de moi. Avant de me mettre un coup de tête, lorsque j'étais en train de discuter au sol avec un de tes coéquipiers. Tes excuses sont destinées à la commission de discipline. Tu ne regrettes pas ton geste et je ne l'excuse pas."

L'affaire du coup de tête d'Acébès s'est prolongée sur les réseaux avec son lot d'insultes et de menaces vis-vis du capitaine perpignais. Son frère Nicolas a pris sa défense sur Twitter. "Soyez indulgents derrière vos écrans ! Derrière chaque commentaire affligeant n’oubliez pas que Mathieu a une familles et des amis… A bon entendeur ! #cestquedusport ." Autre publication postée par Nicolas Acébès. "Je suis juste désolé de voir autant de gens se réjouir d’une éventuelle grosse sanction … ça me rend triste c’est tout. Après le mauvais geste est là et le joueur sera jugé." Nul doute que la sanction sera proportionnelle à la violente gratuite du geste. En terme d'image, le mal est déjà fait.