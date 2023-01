Stade Rochelais : "Jonathan ne passera pas sur le billard", Sébastien Boboul

Pas de Top 14 ce week-end pour le Stade Rochelais, mais la troisième journée de la phase de poule de Champions Cup. Les Maritimes reçoivent les Irlandais de l'Ulster ce samedi à 18H30 à Marcel-Deflandre. L'occasion de faire un point sur l'infirmerie rochelaise et notamment sur les trois internationaux blessés à un genou : Jonathan Danty, Pierre Bourgarit et Uini Atonio. Si les deux premiers cités sont d'ores et déjà forfaits pour le prochain Tournoi des Six-Nations, le pilier gauche devrait être rétabli d'ici la fin du mois de janvier.

L'entraineur des lignes arrières Sébastien Boboul a fait le point ce mercredi en conférence de presse. En commençant par le centre Jonathan Danty. "Les nouvelles sont plutôt rassurantes. Il a vu le chirurgien ce matin (mercredi) et j'ai ouï dire qu'il ne passerait pas sur la table d'opération, c'est une bonne nouvelle". Autre genou dans la boite à gants, celui du talonneur international Pierre Bourgarit. "Pierre est victime d'une posture du ligament postérieur. Donc, immobilisation du genou pendant un à deux mois suivant la cicatrisation", poursuit Sébastien Boboul. Pierre Bourgarit reprendra l'entrainement après cette période de repos forcé. Il faut donc compter deux et trois mois avant de le revoir sur un terrain.

Enfin plus de peur que de mal pour le pilier gauche Uini Atonio. "Il souffre d'un pincement de ménisque. Il a l'habitude maintenant, et c'est quelqu'un qui se rétablit plutôt vite (sourire)."

Après deux succès consécutifs contre Northampton puis en Ulster, les champions d'Europe en titre sont leaders de leur poule, et sont idéalement placés pour se qualifier et jouer leur 8eme de finale à domicile. Même avantage en cas de victoire, le quarts de finale se jouerait aussi à Marcel-Deflandre. Stade Rochelais / Northampton à vivre en direct intégral ce samedi (à 18h30) sur France Bleu La Rochelle.