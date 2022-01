Stade Rochelais : "Participer à la coupe du monde de rugby, c'est dans un coin de ma tête", confie Jules Favre

Le jour de l'entretien pour France Bleu La Rochelle, Jules Favre ne savait pas encore qu'il faisait parti des joueurs surveillés de près par le sélectionneur de l'équipe de France, Fabien Galthié et son staff. Mais de match en match, cette étoile montante du Top 14 montre qu'il va falloir certainement compter sur lui en équipe de France. Lucide, il ne s'enflamme pas, et sait qu'il a encore du chemin pour se faire une place au soleil avec les bleus, mais il garde en objectif la coupe du monde 2023. Entretien pour France Bleu La Rochelle avec le meilleur marqueur d'essais du Top 14, sept essais comme le futur rochelais Seuteni, et le lyonnais Baptiste Couilloud.

France Bleu La Rochelle : La coupe du monde de rugby 2023 se joue en France. Vous y pensez déjà ?

Je ne sais pas trop ... à la fois c'est quand même assez loin et c'est proche. On va dire que pour le moment, je n'y pense pas trop, mais c'est dans un coin de ma tête. Mais forcément, comme tous les joueurs de mon âge, on a envie d'y être. Mais je pense qu'il y a des objectifs avant, d'être performant avec le club et d'essayer de s'installer de façon pérenne dans l'équipe. Donc j'y pense, mais on verra bien.

Vous êtes polyvalent, vous pouvez jouer trois quarts centre ou trois quarts aile. Si vous deviez choisir, justement, qu'est ce qui vous correspond le plus ?

Moi, j'aurais plutôt tendance à dire au centre parce que j'aime bien le contact, j'aime les plaquages. J'aime "rentrer dans le tas". Mais après, j'ai su apprécier ce poste d'ailier aussi où, justement, il faut plus d'anticipation, plus de vision du jeu. Tu t'ouvres un peu à un autre rugby on va dire et j'ai su apprécier ça aussi.

Physiquement, ce poste 12 est quand même un poste très exigeant.

Oui, c'est très exigeant. Mais après, voilà, c'est ce que j'aime aussi, c'est de piocher dans mes ressources. Et après, on n'a pas tous le même profil. Jonathan Danty est très explosif et il est plus solide. Mais bon, on joue chacun sur ses qualités. En poste 13, il faut un peu plus de vision du jeu, et là techniquement, je ne suis pas encore au niveau.

Votre progression est rapide depuis les espoirs. Aujourd'hui, vous êtes une des révélations du championnat. Vous mesurez le chemin parcouru ?

Bien sûr, il ne faut pas oublier d'où on vient. Moi, je viens d'un petit club en Franche-Comté, de Morteau. Donc forcément, quand je parle un peu avec les gars avec qui j'ai joué là bas, ça me fait penser un peu à tout ça. Je me dis ce que tu as fait, c'est bien, mais il faut continuer. Il faut s'accrocher parce que tout le monde n'a pas cette chance là. On m'a fait confiance, en venant ici. Après, j'ai su saisir cette chance, mais j'en suis reconnaissant.

Il y a quelqu'un qui vous connaît très bien, c'est Sébastien Boboul. Il était votre entraîneur en espoirs. Il n'a jamais douté de vous. Aujourd'hui, sa présence dans le staff de l'équipe première est importante pour vous ?

Oui, forcément, c'est lui qui m'a fait venir ici. Et puis, c'est lui qui m'a donné ma chance avec les espoirs. Il m'a fait confiance et il a su m'accompagner dans ma progression. Je suis très content aujourd'hui qu'il soit dans le staff parce que c'est toujours des petits conseils importants. Se faire recadrer de temps en temps, c'est très important de l'avoir dans le staff.

Avoir également Ronan O'Gara comme entraîneur, cela doit être assez impressionnant pour vous. Il y a peu, on le voyait encore évoluer avec le Munster à la télévision.

C'est vrai, je regardais les matchs du Tournoi des Six Nations avec mon père. C'est lui qu'on voyait sur le terrain, donc forcément, c'est impressionnant. Et puis après, au au fil du temps, on s'habitue. Ça devient une personne comme une autre. Mais c'est énorme quand même.

On vous connaît sur le terrain, mais dans les vestiaires, comment êtes vous ? Discret ou blagueur ?

On va dire que ça dépend. Je suis plutôt tranquille. Mais si, je me fait alpaguer par un copain, on peut aller à un ou deux, faire des petites crasses ensembles. Mais de mon plein gré, en y allant seul, pas trop on va dire.