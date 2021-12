Stade Rochelais : Kévin Gourdon met fin à sa carrière à cause d'un problème cardiaque

C'est un sacré coup dur, mais il n'a pas le choix. Le troisième ligne du Stade Rochelais, Kévin Gourdon, doit immédiatement arrêter sa carrière. On vient de lui découvrir un problème cardiaque. "C'est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaire. J'ai eu la chance d'avoir une carrière bien remplie, j'ai connu beaucoup de choses avec le Stade Rochelais, la Pro D2, la lutte pour le maintien en TOP 14, et puis quelques années plus tard, les phases finales..."

Kévin Gourdon a joué 221 matchs avec le Stade Rochelais. Il a porté 19 fois les couleurs de l'équipe de France. Il venait de prolonger son contrat de deux ans avec les Maritimes. Le président du club, Vincent Merling, rend hommage à Kévin : "l'homme qu'il est, sa fidélité, son immense talent, font de lui un joueur emblématique de la culture et de l'identité du Stade Rochelais".

Kévin Gourdon tiendra une conférence de presse ce mercredi après-midi pour parler de son avenir.