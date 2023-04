Stade Rochelais : "La réalité pour Jonathan Danty ? Il a 5% de chances de jouer", Ronan O'Gara

Constat lucide ou coup de bluffe ? On aimerait croire que Ronan O'Gara noircit un peu le trait lorsqu'il évalue les chances de voir Jonathan Danty fouler la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux dimanche prochain en pleine possession de ses moyens. Touché aux côtes contre l'Aviron Bayonnais (26-6) il y a en 10 jours, le centre international se soigne à l'écart du groupe et a entamé une nouvelle course contre-la-montre pour être opérationnel face aux Anglais d'Exeter.

Le manager irlandais a fait le point sur le cas Danty ce mardi midi en conférence de presse. "Jonathan, c'est un vrai outsider. Il ne s'entraine pas avec le groupe, il se soigne avec l'équipe médicale. La réalité du moment pour Jo ? C'est 5% de chances de jouer. Mais c'est un joueur à part. Il y a un plan avec lui et un plan B. Quand tu as un joueur comme ça, vraiment différent en Europe, ça mérite d'explorer toutes les opportunités pour l'avoir sur une feuille de match. Mais la réalité, c'est 5% et ça peut rechuter. Ca peut progresser assez vite mais ça va taper dimanche..."

L'optimisme règne pour la participation de Jonathan Danty à la demi-finale de Champions Cup © AFP - LAURENT LAIRYS / DPPI VIA AFP

De bons signaux pour Bourgarit

Un peu Normand le Celte. Ronan O'Gara ménage le suspense mais Jonathan Danty n'est pas un joueur comme les autres et sa capacité à redémarrer très fort après un passage un stand a déjà été éprouvée. On verra bien... Le manager irlandais en a profité pour faire un point plus global sur l'infirmerie rochelaise à cinq jours de la demie face aux Chiefs. Le talonneur Pierre Bourgarit, touché aux adducteurs il y a deux semaines contre les Saracens ? "Tous les signaux sont bons, mais je le laisse tranquille jusqu'à la fin de la semaine. On travaille avec trois talonneurs, on est bien à ce poste". Le demi de mêlée Jules Le Bail sorti diminué du match victorieux contre Clermont ? "Il a encore une douleur, il récupère. On fera le point en fin de semaine après avoir discuté avec lui."

Le cas Danty conditionnera évidemment le quinze de départ dimanche prochain. En cas de forfait ou de non titularisation, quant est-il de l'option Levani Botia au centre ? "Non, non, Leps est un des meilleurs troisièmes lignes du monde. Il jouera en troisième ligne ce week-end". L'option la plus probable reste Ulupano Seuteni . O'Gara s'en sort avec un humour très britannique. "UJ est un vrai Samoan. Il est intelligent, il évite de travailler du lundi au jeudi ! (sourires)". Plus sérieusement, le technicien irlandais a conscience que le Stade Rochelais entame la dernière ligne droite d'une saison à double objectif : conserver son titre de champion d'Europe et décrocher le premier Bouclier de Brennus de son histoire. " C'est la première semaine de money-time. On va juger de la mentalité de notre équipe, sa capacité à gérer la fin de saison."

Ronan O'Gara en conférence de presse avant la demi-finale contre Exeter © Radio France - Lucas Bouguet

La demi-finale entre les Maritimes et les Chiefs d'Exeter se jouera à guichets fermés dimanche prochain (16h) au Matmut Atlantique. Les 42 000 places ont trouvé preneurs. Une marée jaune et noire de près de 30 000 supporters se prépare à déferler sur la Gironde. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle avec un avant-match dès 15 heures.