Stade Rochelais : le capitaine Grégory Alldritt prolonge jusqu'en 2026 !

A un an de la fin de son contrat, Grégory Alldritt faisait l'objet de nombreuses convoitises. Mais le Stade Rochelais ne souhaitait surtout pas se séparer de sa tête de gondole. Le capitaine jaune et noir a fini par prolonger son bail jusqu'en 2026 en Charente-Maritime. Un signal très fort envoyé par le club pour les années à venir.

Symbole de l'importance de ce dossier, le casting XXL de la conférence de presse organisée ce mercredi en fin de journée au centre d'entraînement. Le troisième ligne centre international était flanqué du président Vincent Merling, mais aussi du directeur général Pierre Venayre, du manager irlandais Ronan O'Gara et du directeur sportif Robert Mohr. Alldritt affirme ne pas avoir hésité une seconde à prolonger, sa décision était prise avant la finale.

Grégory Alldritt était bien entouré pour cette annonce : du directeur général du Stade Rochelais, du président, de son entraîneur et du directeur sportif. © Radio France - Eric Le Bihan

Une ascension fulgurante

Depuis son installation parmi les cadres du XV de France, le Gersois n'en finit plus d'épater la planète rugby. Tests-matchs, Tournoi des six Nations, ses performances au plus haut niveau provoquent le respect et l'admiration. Il est sans doute (ou pas loin) considéré comme le meilleur joueur du monde à son poste, à 25 ans seulement. Une ascension qui - on l'espère - le mènera au titre de champion du monde l'automne prochain en France.

Sacrés champions d'Europe samedi après avoir terrassé le Leinster, Grégory Alldritt et ses coéquipiers sont désormais tournés vers le Top 14. Ils jouent dimanche soir leur qualification pour la phase finale face à Lyon, un concurrent direct qui aura besoin d'une victoire bonifiée par passer devant les Maritimes.

Après la Champions Cup, les Rochelais rêvent de soulever leur premier bouclier de Brennus. La tâche s'annonce ardue, mais la douce euphorie ambiante pourrait leur donner des ailes pour voler jusqu'au bout de bois tant convoité. France Bleu La Rochelle vous fera vivre cette 26e et dernière journée du championnat à 21h05 dimanche à l'occasion d'un multiplex qui s'annonce aussi indécis et que passionnant.