Stade Rochelais : le pilier Dany Priso s'engage pour trois saisons au RC Toulon

Non retenu pour le Tournoi des six Nations, le pilier international de 28 ans souhaite donner une nouvelle impulsion à sa carrière après six saisons passées en Charente-Maritime. Avec l'objectif de participer à la Coupe du monde 2023 en France.