Stade Rochelais : le pilier international Uini Atonio prolonge jusqu'en 2025

L'histoire entre le Stade Rochelais et Uini Atonio est déjà belle, et longue, et elle n'est pas prête de s'arrêter. Arrivé il y a onze ans en Charente-Maritime, le pilier international vient de signer pour un nouveau chapitre. Il prolonge son contrat de deux ans de plus, jusqu'en 2025. Annonce du club ce mercredi 10 août. Le joueur âgé de 32 ans a passé la barre des 250 matches sous le maillot rochelais la saison dernière.

Au sommet en club, et en sélection

"On a tellement un beau groupe, qui a tellement travaillé pour aller chercher quelque chose, que ça donne forcément envie de continuer avec lui" a-t-il réagi. Et en même temps, on peut le comprendre. Est-il presque inutile de le rappeler, Uini Atonio a soulevé la Coupe d'Europe en mai dernier avec le Stade Rochelais. Quelques mois plus tôt, il soulevait un autre trophée, celui du Tournoi des 6 nations avec l'équipe de France. Sur les deux tableaux, le joueur rayonne.

J'espère rester jusqu'à la fin de ma carrière ici

Dans son communiqué, le club fait l'éloge de son pilier droit : "chouchou du public", "l'un des meilleurs du monde à son poste aujourd'hui". Pour ajouter à la collection des trophées, Uini Atonio pense forcément à la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en 2023... En France. Et pour la suite ? Il l'avoue : "j'espère rester jusqu'à la fin de ma carrière ici, enfin il faut déjà que j'arrive jusqu'à 2025 (rires)."