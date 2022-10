Stade Rochelais : le pilier Reda Wardi voit rouge et se retrouve privé des Bleus

Ils seront donc cinq et non plus six Rochelais cette semaine à Marcoussis. Si Atonio, Bourgarit, Alldriit, Tanga et Danty ont bien rejoint le camp de base du XV de France dans l'Essonne, Reda Wardi a été contraint de rentrer en Charente-Maritime. Le pilier gauche du Stade Rochelais paie le prix fort d'une grosse maladresse commise à la 11e minute du choc perdu contre le Stade Toulousain ce dimanche soir (26-17).

Wardi a reçu un carton rouge pour avoir porté un coup d'épaule au visage du demi-de-mêlée Antoine Dupont. Une grosse maladresse aux grosses conséquences. Pour son club qui est encore tombé sans démériter à Ernest-Wallon et évidemment pour lui qui se faisait une joie d'honorer une première convocation avec le groupe France en vue de la tournée d'automne.

Le Lyonnais Rey convoqué

Dura lex, sed lex. Comme le stipule le règlement, les cartons rouges et les suspensions qui en découlent s'appliquent aussi pour les rencontres internationales. Reda Wardi risque plusieurs semaines de suspension. Autant dire, une éternité pour celui qui a beaucoup travaillé pour mériter cette première convocation de Fabien Galthié. En espérant que le rêve bleu ne soit pas passé.

Pour palier cette mise à l'écart forcée, le staff tricolore a fait appel au pilier lyonnais Jérôme Rey. Le groupe de 42 joueurs a subi d'autres ajustements avec plusieurs forfaits déplorés ce week-end. Clément Castets, Thomas Jolmes et Louis Le Brun ont été appelés pour remplacer Jean-Baptiste Gros, Florian Verhaeghe et Romain Buros.

Le XV de France va disputer trois tests-matchs le mois prochain : face à l'Australie le 5 novembre au Stade de France, contre l'Afrique du Sud le 12 novembre au Vélodrome de Marseille et face au Japon le 20 novembre au Stadium de Toulouse.