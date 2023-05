Stade Rochelais : Les coéquipiers de Romain Sazy lui rendent hommage avant le dernier match à Deflandre

Depuis le deuxième sacre consécutif en Champions Cup face au Leinster, le week-end dernier, le Stade Rochelais vit sur un petit nuage et ses supporters aussi. Ce dimanche, pour le dernier match de la saison régulière au stade Marcel Deflandre, les Jaune et Noir accueillent le Stade Français. Une rencontre sans enjeux puisque les Maritimes, comme le Stade Toulousain sont assurés de disputer les demi-finales du Top14, mais l'émotion sera au rendez-vous. A 36 ans, Romain Sazy, qui ne jouera pas face aux Parisiens, fera ses adieux à Deflandre. Ils sont nombreux à quitter La Rochelle la saison prochaine, mais "le Saz" comme il se fait appeler par ses coéquipiers est bien le seul à raccrocher définitivement les crampons après treize années et deux titres de Champions d'Europe avec les Maritimes.

Un doublé pour Sazy ?

Le doublé ? Tout le monde en rêve mais peut-être que Romain Sazy en rêve plus que les autres. En tout cas, après la fête pour célébrer le sacre de champion d'Europe et la reprise de l'entraînement mercredi, le bouclier de Brennus est clairement devenu le titre a aller décrocher. Dans l'esprit de Ronan O'Gara c'est clair, dans celui de Sébastien Boboul, l'entraîneur des trois-quarts aussi. "Il reste encore au moins deux matches importants et je crois que les joueurs et tout le monde aimerait que ça se termine sur un doublé. Ça, je crois que Romain le mérite au vu de tout ce qu'il a donné pour le Stade Rochelais." En conférence de presse, samedi, Sébastien Boboul a eu à cœur de rappeler le parcours du "Saz". Un joueur qui "a tout connu avec le Stade Rochelais : la Pro D2, la redescente après la première montée, le club qui évolue, qui gravit les échelons. Et puis ce titre et ce doublé. Treize ans dans le même club, c'est quand même assez incroyable pour un joueur d'avoir autant de longévité", salue Boboul.

Romain Sazy aura laissé sa trace à La Rochelle, en témoigne cette vidéo réalisée par le Stade Rochelais, qui retrace sa carrière en Jaune et Noir

"Un immense joueur"

La toute jeune recrue du Stade Rochelais, Hugo Reus non plus ne tarit pas d'éloges pour qualifier le doyen du groupe. Pour lui, "Saz", c'est tout simplement "un joueur exceptionnel." Sa longévité au sein du club, forcément ça donne des idées au benjamin, plein d'ambitions dans le rugby et avec le Stade Rochelais. "Rester au top niveau, garder sa place même avec l'arrivée des jeunes et gagner deux titres de champion d'Europe, c'est assez incroyable", commente Hugo Reus, avant de poursuivre "c'est un immense joueur et même si ce n'est pas un international, il a une place aussi importante que ces joueurs là dans le club, voire plus." L'ouvreur du Stade Rochelais qui sera titulaire face aux Parisiens pour le dernier match à Deflandre confesse avoir "un immense respect" pour lui. "Romain, c'est quelqu'un de très humble, toujours en train de se remettre en question et qui respecte tout le monde de la même façon, que ça soit les anciens ou les jeunes."

Romain Sazy, le 25 avril dernier avant la demi-finale contre Exeter © Radio France - Lucas Bouguet

"La route est encore longue pour aller chercher le bouclier"

Romain Sazy ne sera pas titulaire, face au Stade Français, mais on imagine bien une petite fête pour célébrer ce grand joueur, ses 339 matchs et ses deux titres européens avec les Jaune et Noir. "Le Saz" devrait quand même refaire son apparition sur le terrain à l'extérieur, en demi-finale du Top14 le 9 ou le 10 juin prochain pour tenter de ramener la qualification pour la finale et pourquoi pas, ramener le titre à la maison ! Mais attention, Jules Le Bail, titulaire et qui lui aussi fait ses adieux à Deflandre avant de rejoindre Vannes la saison prochaine, le sait, "la route est encore longue pour aller chercher le bouclier." Mais le demi de mêlée des Maritimes y croit à ce doublé, "on peut le faire, et on va le faire" conclut-il.