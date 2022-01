Top 14 - Le bon coup du Stade Rochelais : Levani Botia prolonge pour deux saisons

C'est une très bonne nouvelle pour le Stade Rochelais - et presque une surprise puisqu'on le croyait sur le départ : Lévani Botia a décidé de rester ! Le puissant rugbyman international fidjien, pourtant convoité par un club comme Leicester en Angleterre, a décidé de prolonger son contrat avec La Rochelle de deux saisons supplémentaires, jusqu'en 2024, a-t-on appris ce mardi.

Levani Botia (32 ans, 1,82m, 103kg) jouera principalement au poste de troisième ligne. Mais le club promet de lui permettre de rester compétitif au poste du centre pour pouvoir postuler pour la Coupe du Monde 2023 avec les Fidji.

141 matches en Jaune et Noir

Levani Botia est arrivé en 2014 à La Rochelle, alors que le Stade Rochelais évoluait en Pro D2. Depuis, il a disputé 141 matches en Jaune et Noir. Et il est même devenu "l’un des chouchous du public du stade Marcel-Deflandre", souligne le club. Il a déjà évolué en 3ème ligne avec le Stade Rochelais, notamment entre 2016 et 2018. Mais il évoluait au centre depuis.

Lui qui aura 33 ans en mars, est en rééducation actuellement, après une intervention bénigne au genou. Il devrait retrouver ses coéquipiers et les terrains le mois prochain (en février).