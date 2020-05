Stade Rochelais : Marc Andreu prend sa retraite

View this post on Instagram

Salut à tous, c’est avec une certaine émotion que je vous annonce l’arrêt de ma carrière professionnelle. Je voulais remercier le Rugby Club Toulonnais qui m’a permis de devenir professionnel. Remercier comme on dit dans le jargon mes 2 pères « Laurent Travers et Laurent Labit »qui m’ont fait être le joueur que j’ai été et l’homme que je suis maintenant. Remercier le Castres Olympique et son président Pierre Yves Revol ainsi que le Racing 92 et son président Jacky Lorenzetti pour leur confiance. Merci au Stade Rochelais de m’avoir offert l’opportunité de jouer dans ce temple de Marcel deflandre. Je remercie tous les supporters, mes coéquipiers (ça devait pas être facile tous les jours) dont certains sont devenus de vrais amis, ma famille et plus particulièrement ma femme et mes enfants. Une nouvelle page s’ouvre mais je garde un œil sur le rugby que j’aime profondément. A bientôt