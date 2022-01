Pour la première fois, le Stade rochelais doit appliquer la jauge décidée par le gouvernement, pour faire face à la vague Omicron. Pas plus de 5.000 spectateurs samedi face à Bath. Pour attribuer les places, les supporters des rugbymen rochelais ont été répartis en quatre groupes.

Stade rochelais : pas plus de 5.000 spectateurs ce weekend pour la réception de Bath

C'est le retour des groupes au stade Marcel-Deflandre de La Rochelle. Pour la première fois depuis la vague Omicron du Covid-19, le Stade rochelais se voit obligé d'appliquer une jauge. Ce sera samedi soir, pour la réception de Bath en coupe d'Europe, l'EPCR qui organise la Champion's cup de rugby ayant décidé de maintenir la programmation de cette journée. Mais pas plus de 5.000 personnes autorisées dans le stade, en plus des joueurs, des encadrements et de l'organisation : ça c'est l'obligation donnée par le gouvernement.

Comme lors des précédents épisodes de la crise sanitaire, le club donne la priorité aux places associées à des prestations d'hospitalités (les "VIP"), qui génèrent plus de 50% du budget du Club. Le reste des places disponibles est alloué aux abonnés, précise le Stade rochelais sur son site. Le club en appelle à la "compréhension" de ses supporters, et espère préserver "la convivalité et l'ambiance festive" dans le stade.

Le match sera accessible au groupe 1

Concrètement, les abonnés ont été répartis en quatre groupes de façon aléatoire. Pour ce match, ce sont les abonnés du groupe 1 qui pourront accéder aux tribunes. Il recevront leur e-billet directement par email.

Attention : ce ne sera pas aux places habituelles, en raison de la distanciation nécessaire dans les gradins. En revanche, one pourra pas être dans une catégorie inférieure à son abonnement. Les abonnés "pelouse" seront positionnés en tribune, précise le club.

Les abonnés des trois autres groupes seront contactés d'ici la fin du mois de janvier, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, pour les informer des modalités de compensation, ajoute le club. Contactés également d'ici fin janvier, tous les non-abonnés qui avaient réussi à acheter des places sur la billetterie du club seront remboursés.