Top 14 : freiné à Toulouse, le Stade Rochelais veut repartir plein Pau

Privé de ses internationaux français Atonio, Bourgarit, Alldritt et Tanga en pleine préparation de la tournée d'automne avec le XV de France, et de Jonathan Danty, futur papa, le Stade Rochelais partira quand même largement favori de sa confrontation avec la Section Paloise ce samedi (17h) au stade Marcel-Deflandre. Si les Maritimes ont perdu leur place de dauphins après une nouvelle défaite face au rival toulousain, ils ont la possibilité de reprendre la 2e place au Stade Français en déplacement à Montpellier à la même heure.

ⓘ Publicité

Seule équipe à avoir fait chuter le Stade Toulousain, Pau vient d'enchainer cinq défaites consécutives en championnat. Résultat une inquiétante avant-dernière place au classement. Ils restent quand même sur un revers "très encourageant" à Lyon (31 à 27) avec un précieux point de bonus défensif ramené du Rhône.

Côté infirmerie, Romain Sazy touché aux côtes est forfait, mais les bonnes nouvelles sont nombreuses. A commencer par le retour de Matthias Haddad, remis de son opération au genou cet été. Il sera dans le groupe pour affronter Pau. Tout comme le troisième ligne sud-africain Kyle Hatherell, arrivé en provenance des Warriors de Worcester, en qualité de joueur additionnel. Enfin, le Fidjien Levani Botia et le Samoan Ulupano Seuteni ont quitté leur sélection, juste le temps de jouer ce match de Top 14.

Ca va être un moment spécial, mais on en profitera avant et après le match - Quentin Lespiaucq

Ce match aura un goût particulier pour deux recrues rochelaises : l'ouvreur Antoine Hastoy, formé à Pau, et le talonneur Quentin Lespiaucq, qui a porté pendant sept saisons le maillot béarnais. "C'est une page de ma carrière qui s'est tournée il n'y a pas longtemps... Ca va être un moment spécial, mais on en profitera avant et après le match."

En l'absence de Pierre Bourgarit retenu à Marcoussis et de Samuel Lagrange, victime d’un KO spectaculaire à Ernest-Wallon, Quentin Lespiaucq va gagner du temps de jeu samedi après-midi et il compte bien en profiter face à ses anciens coéquipiers. "S'il faut tenir 80 minutes, je les jouerais, je vais serrer les dents, je me sens bien physiquement, je ferai en sorte d'être le meilleur possible et de rendre la conquête encore plus simple à tout le monde".

Le talonneur Quentin Lespiaucq sera titulaire samedi contre ses anciens coéquipiers © Radio France - Eric Le Bihan

loading

Tout était beau et cinq jours après, tu te retrouves avec les deux ligaments refaits - Thomas Lavault

Au rayon des infos positives, le sourire affiché par Thomas Lavault lors du point presse d'avant-match. Opéré de la cheville juste après la tournée d'été des Bleus au Japon, le deuxième ligne rochelais pensait en baver pendant quatre mois. Finalement, il n'aura dû patienter "que" trois mois avant de retrouver la compétition. "J'ai passé une partie de la saison sous infiltration... Je suis rentré le dimanche du Japon, le mardi, le chirurgien a fait les examens et m'a dit que ma cheville n'était vraiment pas belle. Le vendredi, j'ai été opéré. Ca m'a mis un petit coup d'arrêt. Tout était beau et cinq jours après, tu te retrouves avec les deux ligaments refaits..."

Avant de passer sur le billard, Thomas Lavault a donc connu ses deux premières sélections avec le XV de France au Japon. Une grosse fierté. Trois mois plus tard, le voilà à nouveau apte à fouler les terrains de Top 14. Lavault a joué une petite demi-heure à Toulouse. Chagriné par le résultat mais rassuré pour sa cheville. Il compte bien poursuivre sa montée en puissance dès samedi contre Pau avant d'enchainer à Brive. Deux équipes à la lutte pour le maintien, mais à ne surtout pas sous-estimer. "Ce sont deux grosses équipes. Pau fait un gros match à Lyon et est à deux doigts de gagner. C'est une équipe qui se nourrit de turnovers, qui n'aime pas forcément conserver le ballon, il faut rester sur ses gardes."

Thomas Lavault monte en puissance avec une cheville toute neuve © Radio France - Eric Le Bihan

loading

Stade Rochelais / Section Paloise, un match à vivre en intégralité à 17h sur France Bleu La Rochelle avec Gérald Paris et Didier Morin aux commentaires.

loading

loading