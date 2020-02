Stade Rochelais : Pierre Bourgarit indisponible deux à trois semaines

Pas de blessure grave, c'est finalement l'essentiel pour Pierre Bourgarit. Le talonneur touché au genou face au Stade Français le week-end dernier n'a pas de problèmes aux ligaments croisés, une blessure qui aurait pu l'éloigner des terrains 6 à 8 mois, mais il s'agit plutôt de ligaments postérieurs "distendus" selon l'entraîneur des avants Rochelais Grégory Patat.

Retour possible pour la réception de l'Union Bordeaux-Bègles le 21 mars

"Pas question d'accélérer son retour terrain, on va y aller tranquillement pour Pierre." Pour Grégory Patat, le talonneur ne sera évidement pas là pour la réception de Toulon ce samedi, et ne sera pas du voyage pour le Racing 92 la semaine prochaine. Sans complication, sa présence dans le groupe est possible pour la réception de l'Union Bordeaux-Bègles le 21 mars.