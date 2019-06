Stade Rochelais : quatre joueurs sur la liste de préparation de la Coupe du monde au Japon

Jacques Brunel a annoncé la liste des 31 joueurs retenus sur la liste principale et les six suppléants qui prépareront la Coupe du monde de rugby de septembre prochain. Parmi eux, quatre Rochelais : Dany Priso, Grégory Alldritt et Geoffrey Doumayrou et Vincent Rattez en suppléant.