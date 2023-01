Stade Rochelais : Raymond Rhule prolongé jusqu'en 2025

Après Jonathan Danty, c'est autour de Raymond Rhule de prolonger au Stade Rochelais. Arrivé il y a deux ans et demi aux côtés des Jaune et Noir, le joueur sud-africain signe pour deux saisons supplémentaires. Une bonne nouvelle pour le rugbyman qui sait aussi bien jouer à l'arrière qu'au centre.

"Faire quelque chose de plus"

"On a créé quelque chose avec les garçons, donc c'est un grand plaisir de continuer ici. Quand tu es bien dans un projet, tu veux y rester et faire quelque chose de plus !", a fait savoir Raymond Rhule.

Le champion du Monde U20 est devenu un cadre du groupe rochelais. Sur les 10 derniers matchs, Raymond Rhule compte autant de titularisations. Depuis sont arrivée, le rugbyman a foulé la pelouse à 66 reprises, dont 58 en tant que titulaire, informe le Stade Rochelais.