Stade Rochelais : Romain Sazy fête ses 36 ans ce vendredi, un deuxième ligne à l'épreuve du temps

"La saze" fête ses 36 ans ce vendredi 14 octobre. L'idée de cet article n'est pas de parler de "papy" Sazy, certes, le joueur le plus expérimenté de l'effectif de La Rochelle avec sa naissance en 1986, mais bel et bien de rendre hommage à un joueur de caractère, important depuis sa venue en 2010 à La Rochelle, incontournable même pour la vie du groupe.

Et puis tordons le cou à cette rumeur de "papy", non, Romain Sazy n'est pas le joueur le plus âgé du Top 14. Il faut descendre un peu plus au sud, du côté de Bordeaux pour le trouver, Vadim Cobilas avec ses 39 ans, à la rigueur, Sergio Parisse avec ses 38 ans. A 36 ans, Romain Sazy étonne par sa fraîcheur physique, un joueur rarement blessé. On devine une hygiène de vie très stricte, avec une alimentation contrôlée et des cycles de sommeil respectés.

Romain Sazy 316 matchs, 240 fois titulaire avec le Stade Rochelais

Sur le terrain, Romain Sazy a un charisme naturel. Il en impose, pas seulement avec ses 1 mètres 99 pour 108 kilos, mais avec son attitude irréprochable, cette habitude de tout donner, il a le respect de ses coéquipiers. 316 matchs, 240 fois titulaire. Henri Magois recordman du nombre de rencontres avec le Stade Rochelais avec 409 matchs pourrait presque trembler si l'envie venait à Romain Sazy de poursuivre l'aventure encore deux ou trois saisons. Si le physique s'émousse avec le temps, son mental d'acier est toujours là. Zéno Kieft, ancien international Hollandais de La Rochelle a joué de nombreuses années avec Romain Sazy. Un joueur qui l'a marqué :

Une fête improvisée par Romain Sazy après une victoire à Albi

"Il a été mon capitaine pendant longtemps. On a vécu des choses ensemble dans ce club, cela ne peut pas s'oublier. Ces matchs de Pro D2 dans la gadoue, la montée bien sûr. Je suis arrivé comme espoir au Stade Rochelais, il a été important pour moi. Et puis c'est un homme qui savait parler aux gars. Il trouvait les mots pour nous remettre dans la bonne direction. Une anecdote ? Un jour, en Pro D2, on gagne à Albi. Au retour, dans le bus Romain Sazy avait tout prévu pour que l'on fasse la fête pas loin de chez lui. C'était improvisé, mais génial. Je peux vous dire que l'on a bien dormi après dans le bus.__"

Romain Sazy, les autres joueurs du Top 14 n'aiment pas forcément le croiser. Il laisse un souvenir particulier à Yoann Tanga, ancien du Racing 92 arrivé à La Rochelle cet été :

Je n'aimais pas trop jouer contre Romain Sazy. Il nous mettait des pièces en plein match. - Yoann Tanga -

" Honnêtement, avant de venir à La Rochelle, quand je jouais contre lui, je n'aimais pas trop. En plein match, il chambre, il nous met des "pièces". Au final, quand j'ai appris à le connaître, c'est un bon mec. Un leader naturel dans le groupe. On sent qu'il a de l'importance parce que cela fait longtemps qu'il est là. Il ne triche pas sur le terrain. Il a le respect des gars dans le vestiaire."

Romain Sazy n'aime pas la défaite. Celle à Bayonne samedi dernier reste en travers la gorge. Et si pour son anniversaire, le groupe se "cotisait" pour un bonus offensif face à Toulon dimanche soir ? Bon anniversaire "La Saze"

