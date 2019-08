Stade Rochelais : Romain Sazy prolonge jusqu'en 2022

La Rochelle, France

C'est un joueur emblématique et important du Stade Rochelais qui prolonge à son tour son contrat : Romain Sazy vient de signer pour une saison supplémentaire, jusqu'en 2022.

Romain Sazy, 32 ans, est un joueur clé du Stade Rochelais, arrivé en 2010, capitaine à de nombreuses reprises lors des saisons dernières, "un leader dans le vestiaire" selon le directeur sportif Jono Gibbes. Ce qu'il a encore prouvé lors des stages d'intersaison, cet été.

Un bon exemple pour la prochaine génération - Jono Gibbes à propos de Romain Sazy

Romain Sazy évolue principalement en seconde ligne, mais il peut aussi jouer aux ailes de la troisième ligne. Il est "très précieux en touche et dans le combat", écrit le club. Jono Gibbes estime qu'il "représente les valeurs du club" et qu'il "est un bon exemple pour la prochaine génération". "Il a un niveau de performance élevé et ne lâche jamais".

La semaine dernière, déjà, c'est le jeune et remarqué Grégory Alldritt qui a prolongé son contrat avec La Rochelle jusqu'en 2023.