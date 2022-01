Stade Rochelais, Ronan O'Gara : "Ce n'est pas au président de Toulon de décider si on peut jouer ou pas"

15ème journée de Top 14 : Toulon en proie à une vague de cas positifs au COVID 19, plus de 25 au sein de son club a déjà annoncé via son président Bernard Lemaître, qu'il ne jouera pas dimanche à 18 heures à Mayol. Le match initialement programmé le samedi a été décalé dans le temps, pour permettre à certains joueurs de pouvoir réintégrer le club à temps pour cette rencontre.

Mais quelle que soit la décision de la ligue nationale de rugby, qui devrait trancher dans les prochaines heures, le président du RCT estime qu'il ne souhaite pas mettre en danger ses jeunes premières lignes face aux internationaux rochelais. Le Stade Rochelais lui annonce qu'il navigue lui aussi en eau trouble par rapport au virus. Selon le manager Ronan O'Gara, en conférence de presse en visio ce jeudi, "Il y a aujourd'hui entre 10 et 15 cas positifs au Stade Rochelais, mais on se prépare pour ce match, tant bien que mal."

Les joueurs du Stade Rochelais sont testés tous les matins, pour éviter une propagation du virus

"Il y a des règles çà respecter" ajoute-t'il " C'est la ligue nationale de rugby qui doit décider si un match se joue ou non, pas à un président de club. On se bat tous les jours, pour avoir un nombre limité de cas au sein de notre club, on va même à réaliser des tests tous les matins en ce moment pour être dans les clous. Oui pour moi, on joue dimanche, on se prépare à çà !"

La Ligue qui vient de changer en début de semaine son protocole. La LNR impose au club de jouer le match si il y a au moins 23 joueurs disponibles, en comptant les espoirs, 23 joueurs dont 15 professionnels, et au moins 6 premières lignes. Toulon a déjà deux matchs reportés : le déplacement à Montpellier le week-end dernier, et la rencontre face à l'UBB de Christophe Urios.