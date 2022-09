Stade Rochelais : le manager irlandais Ronan O'Gara suspendu six semaines !

Ronan O'Gara a été reconnu responsable ce mercredi par la commission de discipline Ligue nationale de rugby (LNR). Les arbitres N°4 et N°5 et le représentant fédéral avaient signalé le comportement du manager irlandais lors de la rencontre face à Lyon le 10 septembre dernier au stade Gerland.

La commission l'a reconnu coupable d'"Action contre un officiel de match" et plus particulièrement de "Manquer de respect envers l'autorité d'un officiel de match". C'est le degré supérieur de l'échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de six semaines.

Après prise en compte de la circonstance aggravante (casier disciplinaire), la sanction a été augmentée de deux semaines. Une aggravation compensée par la reconnaissance de la culpabilité conduite avant et pendant l’audience (sanction réduite de deux semaines.

Ronan O'Gara sera requalifié le 31 octobre prochain et pourra retrouver le bord de la pelouse à,l'ocasion du déplacement du Stade Rochelais à Brive le week-end du 5 et 6 novembre.

Au printemps dernier, le manager irlandais avait été suspendu deux semaines pour son attitude lors de la victoire rochelaise devant le Racing 92 (19-0) lors de la 21e journée.