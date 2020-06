Stade Rochelais salue les 13 joueurs professionnels qui le quittent

C'est un hommage à certains des joueurs qui ont permis au Stade Rochelais d'écrire les plus belles pages de son histoire ces dernières journées. Le club a mis en ligne une vidéo, et salue les 13 joueurs professionnels qui le quittent

Le top 14 s'est brutalement interrompu avec le confinement pour le Stade Rochelais sans que le club puisse saluer les 13 joueurs professionnels qui quittent l'équipe en cette fin d'année et sans que le public puisse les remercier. Certains d'entre eux ont contribué à porter le club au plus haut, c'est une page de l'histoire du Stade Rochelais qui se tourne.

Le stade rochelais leur rend hommage aujorud'hui dans une vidéo mise en ligne sur son site internet. Kini Murimurivalu (146 matches, 8 saisons), Mike Corbel (113 matches, 7 saisons), Jone Qoovu (108 matches, 6 saisons), Vincent Rattez (96 matches, 4 saisons), Eliott Toudil (84 matches, 7 saisons), Alexis Bales (79 matches, 4 saisons), Brock James (66 matches, 3 saisons), Jean-Charles Orioli (49 matches, 3 saisons), Thomas Jolmes (38 matches, 3 saisons), Marc Andreu (28 matches, 2 saison), Sila Puafisi (28 matches, 2 saisons) et Brieuc Plessis (20 matches, 2 saison) quittent La Rochelle cette année, certains pour partir à la retraite, d'autre pour un autre club.

Dans un numéro spécial du journal des supporters "Allez Stade", le club remercie également à tous ceux qui "se sont portés au soutien du club en renonçant à l'indemnisation proposée pour l'interruption de la saison en cours". Le capitaine Romain Sazy n'est pas surpris par l'énorme soutien apporté au club dans cette crise sanitaire. "Honnêtement dans ce club, il n'y a rien qui m'étonne là dessus" explique-t-il dans un entretien publié dans le journal : "on a des supporters qui sont vraiment à part ! Quand on voit le nombre de guichets fermés et l'engouement autour du club, ce n'est pas une crise sanitaire ce n'est pas une crise sanitaire qui va déstabiliser leur soutien. Pour certains, renoncer à un avoir représente un effort monstrueux mais ça prouve bien la forte identité du club et la fidélité de nos supporters".

Le club annoncera dans une conférence de presse le 19 juin les mesures prises pour résister à la crise, et faire face au déficit de la saison qui vient de s'achever. Les salaires sont en négociation. Les joueurs ont repris le chemin du centre d'entrainement le 2 juin, pour le protocole de déconfinement prévu par la ligue : tests médicaux et physiques.